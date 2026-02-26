Novo anuncia apoio a Tarcísio na disputa pela reeleição em SP

Em reunião com o governador, a legenda fechou o suporte à campanha e o lançamento de Ricardo Salles ao Senado

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reuniu-se com lideranças do Novo para definir configuração da disputa no estado



O Partido Novo anunciou nesta quinta-feira (26) apoio à campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à reeleição. Ao lado de lideranças da legenda, o chefe do Executivo paulista declarou “receber com alegria” o suporte da sigla na disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

“É um partido pelo qual nutro grande admiração pela qualidade dos quadros que montou ao longo do tempo, pela atuação de seus parlamentares, constância de proposta, compromisso com o nosso estado de São Paulo e com o Brasil”, disse Tarcísio.

Inicialmente, o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) era cotado para disputar o governo paulista pela legenda. Em reunião com Tarcísio, deputado estadual Leonardo Siqueira, presidente Nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, o chefe do diretório de São Paulo, Fernando Henrique Meira de Castro, foi definido que o ex-ministro no governo de Jair Bolsonaro vai concorrer a uma das duas vagas de SP ao Senado.