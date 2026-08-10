BTG/Nexus: Lula se isola no 1º turno e empata com Flávio no 2º turno

Atual presidente marca 40% na primeira etapa da corrida eleitoral, enquanto desaprovação de sua gestão chega a 49%

Atual presidente marca 40% na primeira etapa da corrida eleitoral, enquanto desaprovação de sua gestão chega a 49%

A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (10), aponta que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto em 2026 com 40% das intenções de voto. O seu adversário direto, o senador Flávio Bolsonaro (PL), marca 35%, consolidando o cenário de polarização. Com a margem de erro de dois pontos percentuais, o petista está isolado na primeira posição.

Entre os demais nomes testados no levantamento estimulado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem 5%, seguido por Renan Santos (MBL) com 4% e pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%. O bloco de outros candidatos soma 4%. Os votos em branco e nulos representam 5%, enquanto os indecisos são 3%.

Cenários de segundo turno

Nas simulações de confronto direto para o segundo turno, o cenário mais acirrado ocorre entre o atual chefe do Executivo e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula aparece com 47% contra 44% de Flávio, configurando um empate técnico no limite da margem de erro estatística.

Em outras projeções contra possíveis candidatos da direita, o petista vence Romeu Zema por 47% a 40% e também supera Renan Santos, com um placar de 46% a 37%. Quando testado contra Ronaldo Caiado, a pesquisa mostra o atual presidente com 46% diante de 42% do governador goiano.

Índices de rejeição

O levantamento também mensurou a rejeição consolidada dos possíveis candidatos. Flávio Bolsonaro lidera a rejeição com 50%, indicando a parcela do eleitorado que não votaria nele de jeito nenhum. Lula aparece logo atrás, ostentando 48% de resistência entre os eleitores entrevistados.

A pesquisa mediu ainda a percepção sobre a atual administração federal. A avaliação negativa do governo é de 44% (soma de ruim e péssimo), enquanto a aprovação (ótimo ou bom) chega a 34%. Quando questionados diretamente se aprovam ou desaprovam a forma como o presidente atua, 49% desaprovam e 46% aprovam.

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.001 eleitores entre 7 e 9 de agosto, por meio de entrevistas por telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Banco BTG Pactual e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08428/2026.