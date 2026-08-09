Cinegrafista da GloboNews é retirado da cobertura do debate após dar cabeçada em repórter

Em vídeos gravados após o episódio, o cinegrafista aparece sendo encaminhado em direção à saída dos estúdios da Band

Um cinegrafista da GloboNews foi retirado da cobertura do debate da Band entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) após uma confusão com um colega de imprensa. O episódio ocorreu neste domingo, 9, nas dependências do grupo Bandeirantes, em São Paulo, antes do início do debate entre os candidatos ao governo paulista.

Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o cinegrafista teria dado uma cabeçada em um repórter durante a movimentação dos profissionais de imprensa para registrar imagens dos bastidores do debate. A confusão teria começado após uma discussão por espaço para captar imagens, em meio à concentração de equipes de diferentes veículos.

Em vídeos gravados após o episódio, o cinegrafista aparece sendo encaminhado em direção à saída dos estúdios da Band. O repórter que teria sido agredido foi atendido nas dependências da emissora, no entanto, permaneceu na cobertura do debate e, segundo relatos, pretende registrar boletim de ocorrência.

Em nota, a Band informou que “lamenta profundamente o episódio ocorrido entre dois profissionais da imprensa, momentos antes do início do debate. A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa”.