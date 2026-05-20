Odair Cunha toma posse como ministro do Tribunal de Contas da União

Vaga estava aberta desde a aposentadoria do ministro Aroldo Cedraz

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Odair José da Cunha é empossado como Ministro do Tribunal de Contas da União



Odair José da Cunha tomou posse nesta quarta-feira (20) como Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), em sessão extraordinária no Plenário do TCU, em Brasília. O ex-deputado federal por Minas Gerais assume a vaga deixada por Aroldo Cedraz, aposentado compulsoriamente pela regra dos 75 anos, em fevereiro de 2026.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho, e contou com a presença do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o presidente do Senado Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta, a procuradora geral Cristina da Costa e Silva, entre outras autoridades.

Tragetória

Indicado pela Câmara dos Deputados e aprovado para assumir o cargo pelo Senado, Odair José da Cunha nasceu em 18 de junho de 1976 na cidade de Piedade, interior de São Paulo. Advogado desde 1999, atuou nas áreas de Direito Público, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Também exerceu funções na administração pública municipal, no governo de Minas Gerais e no Poder Legislativo estadual e federal.

Politicamente, Cunha foi deputado federal por Minas Gerais durante seis mandatos consecutivos, a partir de 2002. Atualmente com 49 anos, também ocupou cargos de liderança e gestão na Câmara dos Deputados e, em 2024, assumiu a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara.

Entre 2015 e 2018, atuou como secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, sendo responsável pela coordenação política e institucional do governo estadual e pela interlocução entre os poderes, órgãos de controle, municípios e sociedade civil.

Ministros do TCU

Com a posse de Odair Cunha, o Tribunal de Contas da União é composto pelos seguintes ministros: