Oposição protocola pedido de impeachment contra o Ministro da Justiça

Deputado Federal Hélio Lopes argumentou que atuação do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, nos Estados Unidos levanta dúvidas sobre a atuação de agentes públicos brasileiros no exterior

Valter Campanato / Agência Brasil Ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva



O deputado Federal Hélio Lopes (PL- RJ) informou que vai protocolar o pedido de impeachment contra o Ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. “Após essa coletiva vamos protocolar uma denúncia crime, um pedido de impeachment com base na constituição federal contra o Ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, também vamos adotar medidas na esfera penal com encaminhamento dos fatos”, afirmou o parlamentar nesta quarta-feira (22).

O deputado argumenta que a atuação do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo, nos Estados Unidos levanta dúvidas sobre a atuação de agentes públicos brasileiros no exterior e pode ter gerado impacto direto na credibilidade do país e nas relações internacionais. Segundo o deputado, a iniciativa também será encaminhada ao Ministério Público.