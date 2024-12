Pacheco manifesta preocupações sobre a questão das armas de fogo e diz que tem restrições 

Presidente do Senado deixou claro que, apesar de respeitar a decisão coletiva, sua opinião sobre o tema é bem conhecida

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO DF - SENADO/VOTA REFORMA TRIBUTÁRIA - POLÍTICA - Foto, Presidente do Senado Senador Rodrigo Pacheco. Nesta quinta (12) ocorre a sessão deliberativa no Senado Federal para votação de Reforma Tributária relatada pelo Senador Eduardo Braga. 12/12/2024 -



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou suas preocupações sobre a questão das armas de fogo ao se pronunciar sobre a recente decisão dos senadores. A medida retirou armas e munições da lista de produtos que seriam tributados pelo Imposto Seletivo na reforma tributária. Pacheco destacou que a abordagem em relação a esses itens deve ser mais rigorosa, embora reconheça a posição do plenário. Ele deixou claro que, apesar de respeitar a decisão coletiva, sua opinião pessoal sobre o tema é bem conhecida. A regulamentação que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados não incluía armas e munições, o que gerou um debate acalorado entre os parlamentares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Senado, houve uma tentativa de reintegrar esses itens à proposta, mas essa iniciativa não conseguiu reunir os votos necessários para ser aprovada. A discussão sobre a regulamentação das armas continua a ser um tema polêmico, refletindo as diferentes visões que existem dentro do Congresso. A posição de Pacheco ilustra a complexidade do debate sobre a legislação de armas no Brasil, onde as opiniões variam amplamente.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA