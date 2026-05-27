PF diz que Flávio e Jair devem ser incluídos no processo de coação contra Eduardo

Na terça-feira (26), o ministro do STF Alexandre de Moraes intimou a PGR a se manifestar sobre um pedido para investigar se o ex-deputado teria recebido dinheiro de Vorcaro para custear sua atuação nos EUA

Jayme/Ascom/TSE Deputado Jair Bolsonaro com seus filhos, antes da cerimônia de diplomação de Bolsonaro como presidente da república eleito. Carlos, Flavio, Eduardo e Jair. Roberto Jayme/Ascom/TSE



A Polícia Federal disse à Jovem Pan nesta quarta-feira (27) que entende a necessidade de que o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-presidente Jair Bolsonaro sejam investigados e incluídos no processo por coação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Na terça-feira (26) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes intimou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a se manifestar sobre um pedido para investigar se Eduardo teria recebido dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro para custear sua atuação nos EUA. O prazo para a manifestação foi determinado de 5 dias.

A solicitação foi protocolada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) em ação na qual Eduardo é réu por suposta coação no julgamento da trama golpista, que condenou Jair Bolsonaro.

Lindbergh argumentou que o escopo da ação deve ser ampliado para abranger possível conexão entre o financiamento do filme Dark Horse, e a atuação de Eduardo nos EUA. O site The Intercept Brasil revelou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu a Vorcaro R$ 134 milhões para bancar o filme, inspirado na trajetória do pai. Cerca de R$ 61 milhões foram pagos.