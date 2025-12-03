Jovem Pan > Notícias > Política > PF faz busca em vara federal da Lava Jato em Curitiba após decisão de Toffoli

PF faz busca em vara federal da Lava Jato em Curitiba após decisão de Toffoli

Um dos alvos é o senador Sérgio Moro antigo juiz titular

  • Por Jovem Pan*
  • 03/12/2025 12h56
  • BlueSky
Antonio Augusto/STF Dias Toffoli Sessão plenária do STF - 04/06/2025 Ministro Dias Toffoli em sessão plenária do STF

Agentes da Polícia Federal (PF) cumprem nesta manhã (3) na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde se originou a Lava Jato, para cumprir mandado de busca e apreensão de documentos ligados a casos anteriores à operação.

A diligência foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator de uma investigação sobre supostas irregularidades na condução de casos criminais pela Justiça Federal do Paraná. Um dos alvos é o senador Sérgio Moro (União-PR), antigo juiz titular da vara responsável pela Lava Jato.

A ordem é para que sejam recolhidos documentos insistentemente solicitados pelo Supremo, mas que ainda não foram encaminhados.

Inquérito

O inquérito sigiloso foi aberto no ano passado a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), após apurações da Polícia Federal (PF) terem apontado a necessidade de aprofundar as investigações sobre declarações do empresário e ex-deputado estadual do Paraná Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia.

O caso remonta a um acordo de colaboração premiada firmado em 2004 por Garcia, após ele ser preso pela PF sob a acusação de gestão fraudulenta do Consórcio Nacional Garibaldi, em processo anterior à Lava Jato. Ele acusa Moro de intimidá-lo a gravar investigados e “trabalhar” para obter provas contra políticos e outras figuras proeminentes.

Em nota divulgada quando o inquérito foi aberto, Moro negou “qualquer irregularidade no processo de quase vinte anos atrás”. O parlamentar chamou de “fantasioso” o relato de Garcia. A Agência Brasil tenta contato com o senador para novo comentário. A Justiça Federa do Paraná disse que não vai se manifestar.

*Agência Brasil

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >