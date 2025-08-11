PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão em Pix para acampamento do 8 de Janeiro

Denúncia, que foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos da trama golpista no Supremo, aponta que Rubem era dono de uma tenda de alimentação, conhecida como ‘Barraca do Abdalla’

Reprodução/processo judicial Procuradoria acusa Rubem Abdalla Barroso Junior e Eloisa da Costa Leite dos crimes de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais



A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um casal acusado de arrecadar dinheiro para manter o funcionamento do acampamento golpista montado em frente ao quartel do Exército, em Brasília, no final de 2022. A procuradoria acusa Rubem Abdalla Barroso Junior e Eloisa da Costa Leite dos crimes de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Eloisa da Costa Leite teria movimentações bancárias suspeitas de aproximadamente R$ 1 milhão. A denúncia, que foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos da trama golpista no Supremo, aponta que Rubem era dono de uma tenda de alimentação, conhecida como “Barraca do Abdalla”, que servia café da manhã, almoço e jantar de graça aos radicais. Ele teria usado a chave Pix da mulher para receber doações e, com isso, manter a estrutura em funcionamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“A dinâmica do casal consistia na arrecadação de recursos, por meio de chave Pix, vinculada à conta bancária de Eloisa da Costa Leite, para posterior repasse dos valores a Rubem Abdalla Barroso Junior. Parte da quantia angariada foi destinada para incitar a prática de atos antidemocráticos mediante o fornecimento de alimentos aos frequentadores do QGEx”, afirmou a PGR. O sigilo da conta de Eloísa foi quebrado na investigação, e de novembro a janeiro de 2023, ela recebeu cerca de R$ 1 milhão e repassou R$ 738 mil para outras contas. O dinheiro era usado para comprar mantimentos.

*Com informações da Agência Brasil.