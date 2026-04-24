PGR responde Moraes e diz que não se opõe a cirurgia no ombro de Bolsonaro

Na decisão, órgão disse que relatório fisioterapêutico presenta três lesões que necessitam de reparações por meio de intervenções cirurgicas

WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO DF - BOLSONATO/STF/JULGAMENTO/CONDENAÇÃO/27 ANOS - POLÍTICA - **RECORTE ALTERNATIVO** O ex-presidente, Jair Bolsonaro, fez uma aparição de cerca de 20 minutos nesta quinta- feira, 11 de setembro de 2025, em frente à casa onde ele cumpre prisão domiciliar, em Brasí­lia (DF). A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou hoje a pena de Bolsonaro, condenado por tentar dar um golpe de Estado após perder as eleições 2022, em 27 anos e três meses em regime inicial fechado - 24 anos e nove meses de reclusão e 2 anos e seis meses de detenção, com 124 dias-multa (equivalente a dois salários mínimos). Os ministros seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes. 11/09/2025 - Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO



Em resposta ao pedido de manifestação feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sobre a cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República (PGR), disse, nesta sexta-feira (24), que não se opõe ao procedimento.

“O relatório médico assinado em 24.4.2026, por seu turno, indica que as principais queixas atuais do paciente são dores recorrentes e intermitentes no ombro direito, tanto em repouso quanto aos movimentos do membro superior direito.”, diz a decisão. “Dadas as informações fornecidas, não se vislumbra óbice ao acolhimento do pedido. A Procuradoria-Geral da República não se opõe aos pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro, sem prejuízo da adoção das medidas de cautelas necessárias.”, acrescenta.

Segundo o documento, o relatório fisioterapêutico apresentado pela defesa indica que a realização do procediento cirúrgico requerido, em caráter eletivo, apresenta três lesões que necessitam de reparações por meio de intervenções cirurgicas.

Na quinta-feira (23), o ministro Alexandre de Moraes pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente seja autorizado a passar por uma cirurgia no ombro direito. A PGR tinha o prazo de cinco dias para se manifestar sobre a solicitação.

O pedido foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro na terça-feira (21), com a indicação de que a cirurgia seja realizada já nesta sexta-feira (24) ou no sábado (25). O procedimento tem como objetivo reparar as estruturas de articulação, conhecidas como manguito rotador e lesões associadas.

Segundo a defesa, o ex-presidente sofre com dor persistente e incapacidade funcional no ombro, mesmo após tentativas de tratamentos conservadores e o uso diário de analgésicos. Exames físicos e de imagem constataram uma retração importante e uma lesão de alto grau no tendão supraespinhal — estrutura responsável pelo movimento de levantar o braço.

Ex-presidente em prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. No dia 24 de março, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência do ex-presidente para prisão domiciliar por 90 dias. A decisão ocorreu após ele passar semanas internado na UTI de um hospital em Brasília para tratar uma broncopneumonia bacteriana bilateral.

Segundo o último relatório médico enviado ao STF na semana passada, o quadro pulmonar do ex-presidente apresenta uma evolução clínica “satisfatória” e uma “melhora sutil” no pulmão esquerdo.

Apesar de responder positivamente aos antibióticos, a equipe médica relatou que o processo de reabilitação tem sido desafiador. Durante as sessões de fisioterapia, Bolsonaro tem relatado forte fadiga muscular, perda de equilíbrio – causada por medicamentos – e dores na região dorsal, além de ter enfrentado um episódio de soluços que durou cerca de oito horas.