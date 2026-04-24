PGR responde Moraes e diz que não se opõe a cirurgia no ombro de Bolsonaro
Na decisão, órgão disse que relatório fisioterapêutico presenta três lesões que necessitam de reparações por meio de intervenções cirurgicas
Em resposta ao pedido de manifestação feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sobre a cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República (PGR), disse, nesta sexta-feira (24), que não se opõe ao procedimento.
“O relatório médico assinado em 24.4.2026, por seu turno, indica que as principais queixas atuais do paciente são dores recorrentes e intermitentes no ombro direito, tanto em repouso quanto aos movimentos do membro superior direito.”, diz a decisão. “Dadas as informações fornecidas, não se vislumbra óbice ao acolhimento do pedido. A Procuradoria-Geral da República não se opõe aos pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro, sem prejuízo da adoção das medidas de cautelas necessárias.”, acrescenta.
Segundo o documento, o relatório fisioterapêutico apresentado pela defesa indica que a realização do procediento cirúrgico requerido, em caráter eletivo, apresenta três lesões que necessitam de reparações por meio de intervenções cirurgicas.
Na quinta-feira (23), o ministro Alexandre de Moraes pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente seja autorizado a passar por uma cirurgia no ombro direito. A PGR tinha o prazo de cinco dias para se manifestar sobre a solicitação.
O pedido foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro na terça-feira (21), com a indicação de que a cirurgia seja realizada já nesta sexta-feira (24) ou no sábado (25). O procedimento tem como objetivo reparar as estruturas de articulação, conhecidas como manguito rotador e lesões associadas.
Segundo a defesa, o ex-presidente sofre com dor persistente e incapacidade funcional no ombro, mesmo após tentativas de tratamentos conservadores e o uso diário de analgésicos. Exames físicos e de imagem constataram uma retração importante e uma lesão de alto grau no tendão supraespinhal — estrutura responsável pelo movimento de levantar o braço.
Ex-presidente em prisão domiciliar
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. No dia 24 de março, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a transferência do ex-presidente para prisão domiciliar por 90 dias. A decisão ocorreu após ele passar semanas internado na UTI de um hospital em Brasília para tratar uma broncopneumonia bacteriana bilateral.
Segundo o último relatório médico enviado ao STF na semana passada, o quadro pulmonar do ex-presidente apresenta uma evolução clínica “satisfatória” e uma “melhora sutil” no pulmão esquerdo.
Apesar de responder positivamente aos antibióticos, a equipe médica relatou que o processo de reabilitação tem sido desafiador. Durante as sessões de fisioterapia, Bolsonaro tem relatado forte fadiga muscular, perda de equilíbrio – causada por medicamentos – e dores na região dorsal, além de ter enfrentado um episódio de soluços que durou cerca de oito horas.
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