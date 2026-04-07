Liderança feminina e católica, Simone Marquetto se reúne com Flavio e desponta como vice

Segundo interlocutores, Flavio Bolsonaro “adorou” conversa com a deputada; ele vai conversar com Ciro

Obtido pela Jovem Pan

A deputada federal Simone Marquetto, recém-filiada ao PP, despontou como possibilidade de vice do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República. A coluna apurou que os dois se reuniram na manhã desta terça-feira (7) em São Paulo e que Flávio teria “adorado” e saído “muito animado” da conversa. Um interlocutor classificou o papo como “excelente”.

Agora, na parte da tarde, o pré-candidato embarca para Brasília para conversar sobre o assunto com Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Há uma expectativa de que o acordo possa ser fechado ainda hoje. O presidente estadual do partido, Mauricio Neves, já manifestou apoio à movimentação. O objetivo é que a vaga de vice de Flávio fique com alguém da federação entre PP e União Brasil.

O entendimento é que Simone, além de ser mulher e conversar com essa parte do eleitorado, tem forte atuação também com o público católico, o que seria de extrema importância para a chapa. A parlamentar é conhecida por rodar o país com o movimento religioso.

Internamente, é exatamente o que se entende como necessário para Flávio Bolsonaro: interlocutores envolvidos na pré-campanha citam o gargalo feminino atual como um problema. Além disso, a forte penetração em São Paulo também ajuda, já que o Estado é o maior colégio eleitoral do país – e as movimentações recentes da direita identificam que o foco precisa estar entre São Paulo e Minas Gerais.

Jornalista, Simone foi prefeita de Itapetininga, no interior de São Paulo, duas vezes, e apesar de ser atualmente deputada federal, decidiu não concorrer à reeleição na Câmara. Antes do PP, partido ao qual se filiou nas últimas semanas, fazia parte do MDB.

Sobre a ex-ministra Tereza Cristina (PP) que vinha sendo considerada possibilidade, auxiliares de Flávio ainda acreditam que ela é um ótimo quadro. Pesa contra ela o fato de ser do Mato Grosso do Sul, onde o entendimento é de que Flávio já tem bom eleitorado e votação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.