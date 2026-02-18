Presidente do MDB vai ao Rio para selar apoio do partido a Eduardo Paes

Encontro também deve bater o martelo sobre a indicação do vice na chapa; uma das possibilidades é Jane Reis (MDB), irmã do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB)

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Paes (PSD) vai disputar o governo do estado do Rio de Janeiro nas eleições



O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), desembarca no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (18) para selar o apoio do partido ao prefeito Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do estado e bater o martelo sobre a indicação do vice na chapa.

O nome ainda não está fechado. Uma das possibilidades é Jane Reis (MDB), irmã do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) e do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis. A expectativa é anunciar o apoio a Paes já nesta quinta-feira (19), em meio à recondução de Washington Reis à presidência estadual do MDB.

O dirigente desistiu de disputar o Palácio Guanabara após sofrer um revés no Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada. Condenado por crime ambiental, ele contava com a reversão da sentença para viabilizar sua candidatura. No último dia 11, porém, o ministro Gilmar Mendes votou pela manutenção da condenação, formando maioria contra ele.

O relator do caso, ministro Flávio Dino, já havia se manifestado no mesmo sentido e foi acompanhado por Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. André Mendonça abriu divergência parcial, e Luiz Fux pediu vista, adiando a decisão.

Washington Reis seria o candidato do MDB ao governo caso revertesse a condenação. Com mais um voto a favor da inelegibilidade, Paes se movimentou para fechar o apoio da sigla, sinalizando que o partido indicará o vice.

O PT também pleiteava a vice, mas, pelo desenho atual, deve ficar com a vaga ao Senado – que deve ser ocupada pela deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ).

*Com informações do Estadão Conteúdo