Quem é Douglas Ruas, o novo presidente da Alerj que deve assumir o governo do RJ?

Deputado é formado em direito e começou na política por influência do pai, Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo

Divulgação/Governo do Rio Douglas Ruas é o novo presidente da Alerj



O deputado estadual e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL-RJ), foi eleito nesta quinta-feira (26) presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A eleição se deu após uma votação que terminou com 45 votos a favor e nenhum contra. Como presidente da Alerj, ele fica com o caminho aberto para assumir interinamente o governo do Rio de Janeiro, após a renúncia de Claúdio Castro na segunda-feira (22) e a votação que o deixou inelegível por 8 anos na terça-feira (23).

Ruas é formado em direito e ocupou cargos em secretarias municipais da cidade e presidiu o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Foi eleito em 2022 como deputado estadual, com a segunda maior votação da história do estado. Começou na política por influência do seu pai, Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo. Ruas foi anunciado em fevereiro como pré-candidato ao governo do estado pelo PL.

A renúncia de Cláudio Castro deixou em aberto o governo do Rio de Janeiro, já que o vice, Thiago Pampolha, renunciou em 2025 e assumiu um cargo no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e Rodrigo Bacellar (União), presidente da Assmebleia Legislativa do Rio de Janeiro, está com mandato cassado. Atualmente quem ocupa essa função é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Ricardo Couto.

Eleição para presidente

Douglas Ruas (PL) foi eleito nesta quinta-feira (26), por 45 votos, o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A votação durou aproximadamente 30 minutos e, conforme a linha de sucessão, ele pode ser o próximo governador do Rio de Janeiro.

Castro renuncia ao cargo

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), renunciou ao cargo na segunda-feira (24), um dia antes da sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode torná-lo inelegível por abuso de poder político e econômico. “Hoje eu encerro o meu tempo à frente do governo do estado. Vou em busca de novos projetos. Sou pré-candidato ao Senado. Saio de cabeça erguida.”, disse Castro.

A saída do cargo foi comunicada a aliados em uma cerimônia no Palácio da Guanabara, sede do governo. Ele tinha como objetivo concorrer nas eleições de 2026, pré-candidatos precisam se afastar dos cargos públicos seis meses antes do pleito.

Madato cassado

Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, na terça-feira (24), condenar o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022. O ex-governador afirmou que irá apresentar recurso contra a decisão.

Com o resultado, Castro ficará inelegível por oito anos, a contar do pleito de 2022. Dessa forma, ele deve ficar impedido de disputar eleições até 2030.Na segunda-feira (23), Castro renunciou ao mandato e anunciou que é pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro.