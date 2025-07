Se Trump me conhecesse saberia que sou 20 vezes melhor que Bolsonaro, diz Lula ao ‘The New York Times’

Presidente concedeu a primeira entrevista ao jornal americano em 13 anos; petista criticou a interferência do americano nos assuntos internos do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que é “20 vezes melhor” do que Jair Bolsonaro (PL), em resposta ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem apoiado publicamente o ex-mandatário brasileiro. A declaração foi dada em entrevista ao jornal The New York Times, publicada nesta quarta-feira (30), a primeira concedida por Lula ao veículo em 13 anos.

“Honestamente, não sei o que Trump ouviu sobre mim. Mas, se me conhecesse, saberia que sou 20 vezes melhor [que Bolsonaro]”, afirmou o presidente. A entrevista ocorre em meio à expectativa pela entrada em vigor, na sexta-feira (1º), de uma tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A medida foi anunciada por Trump sob o argumento de que Bolsonaro estaria sendo alvo de perseguição política no Brasil.

O petista criticou a interferência de Trump nos assuntos internos do país e afirmou que a ameaça de taxação não o intimida. “Você lembra quando estávamos na virada de 1999 para 2000 e tinha um pânico mundial de que os sistemas computacionais fossem quebrar? Nada aconteceu. Então não estou dizendo que nada vai acontecer, mas eu digo que temos que esperar o dia D para saber”, comparou.

O presidente brasileiro também voltou a defender a soberania nacional e afirmou que, caso as tarifas se concretizem, o país buscará alternativas comerciais, citando a China como possível parceira. Lula disse ainda ter tentado contato com o governo americano, sem sucesso, e criticou o anúncio das tarifas por meio das redes sociais.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA