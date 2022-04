Sérgio Moro é intimado pelo TRE-SP a explicar mudança de domicílio eleitoral

Órgão deu um prazo de dez dias para que os esclarecimentos sejam enviados; ex-juiz alega ter ‘diversos laços’ com o Estado de São Paulo

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro da Justiça, Sergio Moro terá de explicar ao TRE-SP sobre sua mudança de domicílio eleitoral



O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) intimou o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) a prestar esclarecimentos sobre seu domicílio eleitoral. O prazo dado pelo órgão é dez dias para que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública explique os motivos que o levaram a alterar seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo. A ação foi impetrada pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT) e o diretório do Partido dos Trabalhadores. No documento, os petistas afirmaram que não há vínculo empregatício entre Moro e qualquer empresa na capital paulista, além do ex-juiz ter informado que mora em um hotel. Em contato com a equipe de reportagem da Jovem Pan, a assessoria do político afirmou que o ex-ministro estabeleceu vínculos com São Paulo, após a sua volta dos Estados Unidos.

Confira o posicionamento na íntegra de Sergio Moro:

“Transferi no prazo legal meu domicílio eleitoral como permite a legislação eleitoral e é direito de qualquer cidadão. Minha base de atuação e de domicílio eleitoral tem sido SP desde meu retorno dos Estados Unidos no final de 2021. Resido, aliás, em SP. Tenho ainda diversos laços com São Paulo, entre eles o fato de ter recebido a maior honraria do Estado de SP, a Grã Cruz da Ordem do Ipiranga, em seu grau mais elevado, e que só é concedida aos cidadãos que “se houverem distinguido por serviços de excepcional relevância prestados ao Estado de São Paulo e seu povo”. Como o PT tem medo de perder nas urnas, recorre a chicanas eleitorais. Apresentarei minha defesa aguardando que a decisão siga o entendimento predominante da justiça eleitoral há décadas.”