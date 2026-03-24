Tarcísio diz não ter ficado surpreso com desistência de Ratinho Júnior

Segundo o governador, a decisão já era esperada e agora cabe ao PSD decidir o pré-candidato nos ‘próximos dias’

João Valério/Governo de São Paulo Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta terça-feira (24) que não se surpreendeu ao saber da desistência de Ratinho Júnior (PSD) de concorrer à Presidência da República nas eleições em outubro. “Tinha a sensação de que ele não seria candidato, só se confirmou”, disse o governador durante evento na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.

Segundo Tarcísio, a decisão de Ratinho Jr. já era esperada e que agora cabe a Gilberto Kassab, presidente do PSD, decidir o representante do partido para ser o candidato ao pleito nas eleições. “PSD deve escolher nos próximos dias quem será o candidato”, finalizou.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o partido vai definir no final de março o nome do candidato que representará a legenda na disputa presidencial de 2026. Agora, com a desistência de Ratinho Júnior, a escolha será feita entre os governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Segundo interlocutores, Kassab está estudando possíveis cenários eleitorais e já teria desenhado o futuro de cada um dos políticos.

Entenda

Ratinho Jr. informou que desistiu de se candidatar à Presidência do Brasil em comunicado publicado na segunda-feira (23). “O governador Ratinho Junior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro deste ano”, diz o texto. “Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano”, acrescenta.

O texto diz que a decisão foi tomada na noite de domingo (22) após “profunda reflexão com sua família”. “Ratinho está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná”, diz a nota. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi informado na segunda.