Valdemar descarta que Bolsonaro tenha cometido ilegalidades: ‘Pessoa correta e íntegra’

Presidente do Partido Liberal saiu em defesa do ex-mandatário e disse que dúvidas da Justiça serão esclarecidas

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Valdemar afirmou que Bolsonaro é "correto e íntegro" e que será provado que o ex-mandatário não cometeu ilegalidades



O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ocupa atualmente o cargo de presidente de honra da sigla e foi alvo de operação da Polícia Federal. Em publicação no Twitter, o político afirmou que Bolsonaro é “correto e íntegro” e que será provado que o ex-mandatário não cometeu ilegalidades. “Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o país e procurava sempre seguir a Lei. Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades”, escreveu Valdemar. Como a Jovem Pan mostrou, a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta a Operação Venire, que investiga fraudes em dados de vacinação contra a Covid-19 através da inserção de dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde.

Segundo a repórter Katiuscia Sotomayor, da Jovem Pan News, a PF apurou que dentre os certificados que foram alterados estariam o do ex-presidente e de sua filha mais nova, Laura, 12. Além deles, os certificados de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, e de sua família também teriam sido alterados. Durante a operação, Mauro Cid foi preso pelos agentes da PF, assim como outros ex-seguranças próximos a Bolsonaro. A corporação cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente, apreendendo os celulares dele e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Segundo apuração da Jovem Pan News, Bolsonaro deverá depor ainda nesta quarta-feira.