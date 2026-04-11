‘Vamos libertar o Brasil’, diz Flávio Bolsonaro sobre resultado do Datafolha

A pesquisa divulgada neste sábado (11) mostrou o senador numericamente à frente de Lula em cenário de segundo turno

  • Por Júlia Mano
  • 11/04/2026 19h04
ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Bolsonaro em manifestação na Avenida Paulista Datafolha mostrou que, contra Lula, Flávio apresenta 46% das intenções de voto

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse neste sábado (11) que irá “libertar o Brasil” ao comentar o resultado do Datafolha. Em publicação no X (ex-Twitter), o pré-candidato ao Planalto afirmou que o “trabalho está só no começo”.

“Até outubro, ainda temos um longo caminho”, escreveu.

A pesquisa, também divulgada neste sábado, mostrou Flávio numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um dos cenários de segundo turno. Segundo o Datafolha, o petista tem 45% das intenções de voto, contra 46% do senador.

