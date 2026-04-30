Veja as reações à derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria

Oposição celebrou a decisão do Legislativo, enquanto a base governista lamentou a manutenção da proposta

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O projeto de lei propõe a redução de penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro



O Congresso Nacional derrubou nesta quinta-feira (30) o veto presidencial ao projeto de lei nº 2.162/2023, o chamado PL da Dosimetria. O texto propõe redução de pena dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, incluindo o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro. Por meio das redes sociais, a oposição celebrou a decisão do Legislativo, enquanto parlamentares da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentaram.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) chamou o PL de “inconstitucional”. O parlamentar afirmou que a decisão de derrubar o veto de Lula “revela a face espúria de um acordo costurado por setores inimigos do povo” com o intuito de, além de reduzir as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, “blindar políticos ligados ao Banco Master”. O congressista declarou que a proposta será judicializada junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O PL DA DOSIMETRIA É INCONSTITUCIONAL! O Congresso Nacional acaba de derrubar o veto de Lula ao PL da Dosimetria e revela a face espúria de um acordo costurado por setores inimigos do povo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para blindar políticos ligados ao Banco Master… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) April 30, 2026

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) classificou a decisão como “vergonhosa”. A congressista disse que, na prática, o Congresso está concedendo anistia. Ela ainda convocou a população a ir às ruas contra a decisão do Legislativo.

🚨 AGORA É NAS RUAS! Hoje, o Congresso tomou a vergonhosa decisão de derrubar o veto do Presidente Lula ao chamado “PL da Dosimetria”. Na prática, o Congresso está dando uma anistia pra políticos criminosos e golpistas, inclusive o líder de organização criminosa Jair Bolsonaro.… pic.twitter.com/cyN1J2tAIH — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) April 30, 2026

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) também entendeu a manutenção do PL da Dosimetria como uma “anistia disfarçada”. O parlamentar declarou que, nos últimos anos, houve esforço para “aprovar regras mais duras para crimes graves” e a oposição faz movimento “no sentido contrário”. Ele afirmou também que a decisão “alimenta a impunidade e enfraquece as instituições, a democracia e o Estado de Direito”.

O Congresso decidiu reduzir penas e abrir caminho para uma anistia disfarçada. Nos últimos anos, nos esforçamos para aprovar regras mais duras para crimes graves. Agora, o movimento da oposição é no sentido contrário, abrindo espaço para reduzir o tempo de prisão em determinados… pic.twitter.com/i5rpedq2Dd — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) April 30, 2026

Na contramão, o deputado federal André Janones (Rede-MG) teceu críticas ao tratamento da ala esquerdista ao PL da Dosimetria. Para o parlamentar, a proposta “foi aprovada” quando aceitaram a nomenclatura e citaram o ex-deputado federal Rubens Paiva, morto na Ditadura Militar. “A gente está perdendo a narrativa não para a direita, mas para o nosso elitismo e para a nossa arrogância intelectual. Se a gente não começar a dialogar com o povo do Brasil real, enquanto dá tempo, o cacete nas urnas em outubro será inevitável”, declarou.

O PL da dosimetria não foi aprovado hoje, ele foi aprovado quando a esquerda aceitou chamar de “PL da dosimetria” (nome que ninguém do povo tem a mínima ideia do que significa), ao invés de chamar de “PL Fernandinho Beira Mar”. Foi aprovado quando optamos por citar Rubens Paiva… — André Janones (@AndreJanonesMG) April 30, 2026

O senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que “a derrota” do Partido dos Trabalhadores (PT) é “a vitória do Brasil”. O parlamentar agradeceu aos colegas por votarem pela manutenção do projeto de lei e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por ter colocado a análise em pauta e “ajudar na derrubada do veto”.

A derrota do pt é a vitória do BRASIL! Agradeço aos Deputados e Senadores por este presente de aniversário tão especial, derrubando o veto ao PL da Dosimetria! Foi um 1° passo em direção ao objetivo de promover justiça INTEGRAL aos perseguidos do 8/Jan. Agradeço também ao… pic.twitter.com/XTZX54RxNC — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 30, 2026

O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), compartilhou uma foto dele abraçado com outros parlamentares após o resultado da votação. Na publicação, escreveu que “Flávio Bolsonaro vem aí” e afirmou que irão “libertar o Brasil do PT”.

Vamos libertar o Brasil do PT, @FlavioBolsonaro vem aí … pic.twitter.com/og9HkL8YF8 — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) April 30, 2026

O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que o “Congresso reagiu, enfrentou o arbítrio e fez justiça”. “O Brasil escolheu a pacificação, o reencontro de famílias e o resgate da normalidade democrática. É a derrota de um projeto de poder baseado no rancor e a vitória de um país que quer virar a página e seguir em frente”, escreveu.

Depois da rejeição a Jorge Messias, foi a vez do Parlamento derrubar o veto de Lula ao projeto de redução de penas! O Congresso reagiu, enfrentou o arbítrio e fez justiça. O Brasil escolheu a pacificação, o reencontro de famílias e o resgate da normalidade democrática. É a… pic.twitter.com/QIxjx1v6aL — Rogério Marinho🇧🇷 (@rogeriosmarinho) April 30, 2026

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) compartilhou vídeo de familiares dos condenados do 8 de Janeiro que estão presos. Na publicação, o parlamentar escreveu que “a luta continua”.

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A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou estar “lutando incansavelmente pela garantia dos direitos e pela proteção das famílias”. “Não vamos recuar enquanto a justiça não prevalecer para todos”, disse.