Vorcaro deixa hospital em Brasília após ser autorizado por Mendonça a fazer exames

Jovem Pan apurou que o banqueiro ficou por volta de 1h30 no local, após o ministro do STF autorizar o dono do Banco MasTer a sair da prisão

Rebeca de Assis / RedeTV! Vorcaro deixa hospital em Brasília nesta quinta-feira (23)



O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixou nesta quinta-feira (23) o Hospital DF Star, em Brasília, após passar por exames complementares. A Jovem Pan apurou que o banqueiro ficou por volta de 1h30 local. Ele está preso preso na superintendência da Polícia Federal (PF) e passou mal nos últimos dias, tendo recebido atendimento médico na prisão e urinado sangue.

Na quarta-feira (22), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da defesa do banqueiro e o autorizou a deixar a prisão e ir ao hospital.

Vorcaro está preso desde o dia 4 de março, quando foi alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal.

Mendonça atendeu pedido de prisão feito pela PF após novos dados da investigação apontarem que Vorcaro deu ordens diretas para os outros acusados intimidarem jornalistas, ex-empregados e empresários, além de ter acesso prévio ao conteúdo das investigações.

Em março, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a prisão preventiva de Vorcaro.

Após a prisão, Vorcaro passou a negociar um acordo de delação premiada com a PF e com a Procuradoria-Geral da República (PGR). A defesa do dono do Banco Master está nos últimos detalhes para apresentar a proposta . O objetivo da colaboração é garantir a liberdade do banqueiro. O documento prevê uma série de anexos e já estipula o pagamento de uma multa na casa dos bilhões de reais.