Zema diz que vivemos um ‘regime autoritário’ e ressalta que nenhuma ‘ditadura permanece para sempre’

O pré-candidato disse ainda que está confiante para a mudança nas urnas em outubro sem ‘essa falha dos intocáveis’

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Romeu Zema, pré-candidato à presidência



O pré-candidato à presidência Romeu Zema (Novo) disse em entrevista ao programa Pingos Nos Is, da Jovem Pan, na noite desta terça-feira (28), que “nós estamos hoje, claramente, num regime autoritário, que tira a liberdade de expressão e que quer calar as pessoas” mas que “nenhuma ditadura permanece para sempre”.

Após ser questionado sobre seus últimos episódios de crítica ao Supremo Tribunal Federal (STF), Zema falou sobre como não tem medo de se expor e fazer o que “quase nenhum candidato” tem feito. “Eu com certeza sou disparado aquele que mais tem criticado o STF, até porque não tenho rabo preso e posso falar a vontade. Estou muito confiante”, disse o ex-governador mineiro.

Zema afirmou ainda que tem certeza que as urnas em outubro vão responder “adequadamente” e os “intocáveis” darão espaço às “pessoas de bem”.

Zema x STF

O ex-governador de Minas Gerais publicou um vídeo de sátira, no dia 1º de março, que retrata, o ministro do STF Gilmar Mendes, pedindo uma troca de favores ao magistrado Dias Toffoli em meio ao escândalo do Banco Master.

Após as postagens do mineiro, Gilmar Mendes enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes no dia 20 de abril pedindo a investigação do pré-candidato à presidência. O ministro apontou a suspeita de indícios de crime na publicação.

Moraes pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de decidir sobre a inclusão de Zema no inquérito.

O vídeo publicado por Zema retratava uma conversa entre dois bonecos, caracterizados por desenhos de fantoches, que representariam Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Na publicação, Toffoli telefona para Gilmar e pede a ele que anule as quebras de sigilo de sua empresa, aprovada na CPI do Crime Organizado do Senado.