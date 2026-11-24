Na prática, a figurinha sonora aparecerá na conversa com o visual habitual, mas trará um ícone indicando a presença de som

O WhatsApp está preparando uma nova funcionalidade que permitirá enviar e receber figurinhas com áudio nas conversas. O recurso, identificado inicialmente em versões de teste do aplicativo para Android, combina imagens estáticas ou animadas a uma faixa de som incorporada, ampliando as opções de interação além dos stickers tradicionais.

Na prática, a figurinha sonora aparecerá na conversa com o visual habitual, mas trará um ícone indicando a presença de som. Para ouvir o áudio associado à imagem, o destinatário precisará apenas tocar sobre o sticker, sem a necessidade de reproduzir uma mensagem de voz separada.

De acordo com os detalhes revelados sobre o funcionamento da ferramenta, o recurso vai respeitar as configurações do aparelho e as preferências do usuário. Se o celular estiver no modo silencioso, o áudio não será reproduzido automaticamente, e também haverá a opção de silenciar os sons diretamente pelo ícone de volume da figurinha.

Além de receber o conteúdo, a plataforma trabalha em ferramentas para que os próprios usuários possam criar suas figurinhas personalizadas com som a partir de imagens ou vídeos. Todo o envio, tanto da imagem quanto da faixa de áudio, seguirá protegido pela criptografia de ponta a ponta do mensageiro.

Por enquanto, a novidade permanece em fase de desenvolvimento para o Android e ainda não foi liberada para o público geral. O WhatsApp não divulgou um cronograma oficial ou data prevista para a chegada da função a todos os usuários de Android e iOS.

*texto produzido com IA