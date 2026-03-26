Quem diria? O Irã dá as cartas

Mesmo com o fim da ofensiva americana, é bem provável que o Irã mantenha o Estreito de Ormuz fechado

- / AFP Foto, tirada em Teerã, mostra uma declaração do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, sendo transmitida pela televisão, nesta quinta-feira (12)



O presidente dos EUA se meteu numa guerra e agora não sabe como sair dela. Enganam-se os que acreditam que bastaria os EUA pararem com os ataques aéreos, que a guerra terminaria. Mesmo com o fim da ofensiva americana, é bem provável que o Irã mantenha o Estreito de Ormuz fechado. Provavelmente, o país persa, para reabrir a rota marítima de petróleo, vai querer concessões que dificilmente os EUA aceitarão.

Enquanto isso, o preço do petróleo e do gás natural se sustentam em patamares bem elevados, aumentando consideravelmente o risco de inflação e de recessão global. O poder do Irã está justamente em prejudicar a economia mundial.

E, mesmo com esta ação do Irã, a culpa dos efeitos negativos na economia não tem recaído sobre o país persa. Ao contrário, Trump tem sido criticado por nações aliadas por ter iniciado este conflito.

De fato, é estranho por que motivo Trump iniciou esta guerra justamente num momento em que o Irã entregou uma proposta que permitia a inspeção direta americana no programa de desenvolvimento de energia nuclear iraniano. A proposta era altamente favorável aos EUA.

No entanto, esta guerra não é sobre armas de destruição em massa, mas sobre a troca de regime iraniano. Mesmo assim, a pergunta continua: por que Trump quer a queda do regime, mesmo quando isso fere a sua promessa de campanha de não iniciar conflitos no Oriente Médio?

Há várias hipóteses para isso. Uma delas é que Trump tenha acreditado que o conflito com o Irã seria tão fácil como capturar Maduro na Venezuela. Outra hipótese é a de que ele cedeu à pressão de Israel e dos neocons para iniciar a guerra. Uma terceira é a de que ele poderia estar sendo chantageado por provas que liguem ele ao caso Epstein.

Não é possível saber. De qualquer modo, foi uma escolha que provavelmente Trump tenha se arrependido, pois é visível que ele não tem a menor ideia de como sair dessa guerra.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.