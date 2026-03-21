Com Alckmin e França, Tebet se filia ao PSB na sexta em São Paulo

Anúncio da chegada da ministra ao partido aconteceu neste sábado (21)

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Evento de filiação de Tebet ao PSB deve acontecer na sexta-feira



A filiação da ministra Simone Tebet ao PSB deve acontecer na próxima sexta-feira (27). O anúncio da troca de partido foi feito neste sábado (21), após 26 anos de filiação ao MDB. A mudança, no entanto, já era amplamente esperada.

O evento irá acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e deve contar com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do Ministro do Empreendedorismo e ex-presidente do PSB em SP, Márcio França.

A troca ocorre em meio à preparação para a disputa eleitoral em São Paulo. Tebet deve concorrer a uma vaga no Senado pelo estado e, para isso, precisará transferir seu domicílio eleitoral. A ministra construiu a trajetória política no Mato Grosso do Sul.

A expectativa no entorno da campanha é que Tebet atue ao lado do presidente Lula (PT) e do ex-ministro Fernando Haddad em agendas no Estado. A leitura é que a ministra pode ter papel relevante no interior paulista e em setores ligados ao agronegócio.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.