Plano de governo de Haddad terá 2022 como base, com foco em privatização e segurança

Emídio de Souza, deputado estadual escolhido como coordenador do programa, conversou com a coluna

Ministério da Fazenda Fernando Haddad (PT)



O programa de governo do pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad (PT), terá como base principal os pontos já pensados na campanha anterior, em 2022 — estratégia que deve orientar sua atuação nas eleições de São Paulo em 2026.

Em conversa com a coluna, o deputado estadual Emídio de Souza (PT), escolhido pelo ex-ministro para coordenar a função, afirmou que a expectativa é de um projeto pronto em meados de agosto, para o início da pré-campanha. “Nós não estamos partindo do zero”, explicou.

Entre os pontos principais, que devem ganhar destaque no plano de governo de Haddad, estão temas considerados sensíveis para a corrida eleitoral ao Estado de São Paulo em 2026: segurança pública, privatizações e pedágio.

Sobre privatizações, Emídio citou um olhar especial para a Sabesp, desestatizada em 2024. Ele descartou, no entanto — assim como Haddad em um café da manhã com jornalistas — a reversão do processo.

“Nós não vamos reverter, desfazer, reestatizar. Vamos partir do que temos e ver como dá para melhorar. Não só com a Sabesp, mas com outras empresas que estão nesse caminho, como o Metrô e a CPTM, a Via Mobilidade…”, garantiu.

Para o PT, a Sabesp é um dos temas mais sensíveis — a pauta é cara ao eleitorado do partido, mas a leitura interna é de que é preciso cautela, já que a sigla busca atrair um público mais ao centro, incluindo empresários que podem ser favoráveis à medida.

Ele também destacou áreas como saúde e educação, mas reforçou que a segurança pública em São Paulo deve ser um dos principais eixos da campanha, com maior detalhamento antes da divulgação oficial.

“Neste momento, vamos começar a fazer um diagnóstico. Temos muita coisa das campanhas anteriores, além do que ocorreu nos últimos anos. Então vamos levantar dados, formar uma equipe capacitada, atualizar o programa anterior e promover debates. A partir disso, começar a construir”, revelou.

Além de Emídio, a pré-campanha de Haddad já definiu outros nomes estratégicos, como o marqueteiro Otávio Antunes e o presidente estadual da sigla, Kiko Celeguim, na coordenação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.