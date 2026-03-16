PL aceita que não terá vice de Tarcísio e cogita emplacar André do Prado no Senado

Felício Ramuth, atual vice e preferido do governador, deve ter reuniões decisivas até domingo (22)

Rodrigo Romeo/Alesp André do Prado



O PL já aceitou internamente que não vai conseguir conquistar a vaga de vice de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Por isso, o partido de Valdemar Costa Neto chegou a cogitar que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), André do Prado (PL), disputasse uma vaga ao Senado. André era a principal aposta da sigla para a vice do governador.

Segundo interlocutores, do Prado chegou a viajar com Valdemar aos Estados Unidos para se encontrar com Eduardo Bolsonaro – à coluna, no entanto, o comandante do PL afirmou que o assunto não foi discutido. “Não levamos essa pauta para Eduardo em Dallas”, disse. Apesar disso, várias fontes da direita tem confirmado que a possibilidade foi levantada como uma forma de prestigiar o atual presidente da Casa Legislativa Paulista.

Como antecipado, o atual vice, Felício Ramuth (PSD), é o preferido do governador – e deve se manter no posto. A coluna apurou, inclusive, que uma reunião entre Ramuth e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, deve acontecer até domingo (22). O encontro deve acontecer após Kassab conversar com Tarcísio sobre sua situação.

A manobra para colocar André do Prado no Senado, no entanto, é vista como difícil. Enquanto Flávio Bolsonaro não quer se meter no assunto para não desagradar Tarcísio – ficou acertado entre eles que o PL teria apenas a vaga ao Senado na chapa e que o governador tomaria a decisão do vice sozinho -, Eduardo tem preferência por Mario Frias e o ex-presidente Jair Bolsonaro tem cogito o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo, para o posto.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.