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Por Senado, André do Prado viaja aos EUA para encontro com Eduardo

Presidente da Alesp ganha força na disputa por vaga do PL, que faz pesquisas internas

  • Por Beatriz Manfredini
  • 07/04/2026 06h41
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Divulgação/Alesp O deputado estadual André do Prado, do PL O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL).

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), planeja uma viagem aos Estados Unidos nos próximos dias. A expectativa é que ele tenha um novo encontro com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

A viagem ocorre em meio às articulações para a definição do candidato ao Senado pelo PL em São Paulo. Como antecipou a coluna, o nome de André passou a ser considerado após a vaga de vice na chapa do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixar de ser uma possibilidade. Há algumas semanas, André chegou a pousar em solo norte-americano para comitiva que visitaria Eduardo, mas os dois não trataram do assunto.

Agora, o cenário é outro. Interlocutores afirmam que André tem ganhado espaço nos últimos dias, em um movimento articulado principalmente por Tarcísio e pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. A avaliação é que a chapa precisa de um nome mais ao centro para enfrentar candidatos da esquerda – e o governador falou com Bolsonaro sobre o assunto.

Para medir a aceitação, o PL encomendou pesquisas internas com diferentes nomes. Além de André, aparecem os deputados federais Mário Frias (PL) e Marco Feliciano (PL), que têm a preferência de Eduardo Bolsonaro. Já o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo (PL), que vinha sendo defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), perdeu espaço e tem sido colocado como alternativa mais distante.

Aliados ouvidos pela Jovem Pan afirmam que o objetivo da viagem é aproximar André de Eduardo. O ex-deputado deve ter a palavra final na escolha do candidato ao Senado – e o grupo quer ter uma decisão dentro de 30 dias.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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