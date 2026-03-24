PT inicia ‘missão vice’ de Haddad e pesquisa nomes do agro

Ex-ministro Roberto Rodrigues e presidente de honra da Agrishow tem sido ventilados

Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil São Paulo (SP), 02/03/2026 - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala com jornalistas após Aula Magna na Faculdade de Economia da USP. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil



O Partido dos Trabalhadores (PT) já começou a pesquisa por bons nomes para a vaga de vice do pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. A expectativa é tentar encontrar pessoas ligadas ao agronegócio, com boa entrada no interior paulista, e alinhadas ao centro.

A coluna apurou que, até o momento, nenhum nome foi efetivamente levado ao ex-ministro – mas autoridades do PT envolvidas na pré-campanha já têm colhido e compartilhado sugestões entre si.

Entre os já encaminhados, ao coordenador da pré-campanha, o deputado federal e presidente do PT Paulista, Kiko Celeguim, estão o ex-ministro Roberto Rodrigues, que comandou a Agricultura no primeiro mandato de Lula e mantém forte atuação no setor, e o empresário Maurílio Biagi Filho, ligado ao setor sucroenergético e presidente de honra da Agrishow.

A expectativa é que a “missão você” seja encabeçada pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e pela pré-candidata ao Senado e ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-PSB). Os dois tem boa entrada com o setor do agronegócio e também com o empresariado, e devem ajudar na pesquisa.

No geral, o PT tem defendido que Haddad encabece uma chapa semelhante a do Lula em 2022, quando escolheu Alckmin como vice. Os nomes, depois, serão apresentados a Haddad.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.