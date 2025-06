Quadra, parquinho e conjunto habitacional: veja projeto da Prefeitura para local que abrigava Cracolândia

A coluna teve acesso ao projeto, que prevê prédio da CDHU e COHAB com 86 apartamentos; área de esportes deve ficar pronta ainda em 2025

Divulgação / Prefeitura de SP A Prefeitura de São Paulo já tem um projeto pronto para a revitalização do local que abrigava a Cracolândia, esvaziada recentemente



A Prefeitura de São Paulo já tem um projeto pronto para a revitalização do local que abrigava a Cracolândia, esvaziada recentemente. Nas imagens obtidas pela coluna (veja abaixo), é possível observar que, no triângulo formado pela rua dos Protestantes, Gusmões e General Couto de Magalhães, em que o fluxo de dependentes químicos era concentrado, estão previstos aparelhos de ginástica, quadra, parquinho e um conjunto habitacional com 86 apartamentos, além da implementação de árvores. Segundo a gestão municipal, o projeto já foi alinhado com representantes dos moradores do bairro. Para a reforma no local, a Prefeitura pretende realizar duas demolições: de um prédio condenado, e do Teatro de Contêiner Mungunzá. A gestão Ricardo Nunes afirma que ofereceu, para o grupo de teatro, um novo endereço: na rua Conselheiro Furtado, 150, onde há um terreno vazio e sem uso. “Tem uma ótima localização.

O acesso para as pessoas é muito mais fácil, tem linhadas de ônibus na porta e segue na região central da cidade”, disse uma fonte. A ideia é que o teatro tenha concessão legalizada do terreno. A expectativa de membros do governo é que a área de esportes fique pronta ainda em 2025, com as mudanças começando de forma imediata. Já as obras da COHAB (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo) e da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), com 86 apartamentos, devem demorar um pouco mais. Questionadas sobre a possibilidade de um retorno do fluxo de dependentes químicos – já que, por vezes, houve receio de dizer que a Cracolândia “acabou” em São Paulo -, fontes da gestão municipal afirmaram que o objetivo é de uma atenção especial ao local e ocupá-lo, para requalificar e revitalizar a área.

TEATRO DE CONTÊINER

No último dia 28, o Teatro de Contêiner Mungunzá recebeu notificação extrajudicial, da Prefeitura de São Paulo, para desocupar a área em que está instalado desde 2016. O documento ordenava a desocupação do espaço dentro de 15 dias. O coletivo Cia Mungunzá, que faz a gestão do espaço, instalou-se no terreno, na Rua dos Gusmões, quando o local não tinha nenhum tipo de uso. O pleito do grupo junto à prefeitura é que o terreno seja destinado à Secretaria de Cultura do município e que a pasta regularize o teatro.

Veja as imagens:

