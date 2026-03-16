Reuniões de Kassab com Tarcísio e Ramuth são esperadas para esta semana

A primeira agenda, com Tarcísio, deve definir se Kassab — que atua desde o início da gestão como secretário de Relações Institucionais do governo paulista — permanecerá ou deixará o cargo

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente do PSD, Gilberto Kassab



O presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, deve se reunir separadamente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com o vice-governador Felício Ramuth (PSD) até o próximo domingo (22). Pelo menos essa é a expectativa atual no Palácio dos Bandeirantes, já que, como antecipou a coluna, os encontros inicialmente aconteceriam após o Carnaval.

A primeira agenda, com Tarcísio, deve definir se Kassab — que atua desde o início da gestão como secretário de Relações Institucionais do governo paulista — permanecerá ou deixará o cargo. Em seguida, na conversa com Ramuth, o futuro do vice-governador dentro do PSD estará em pauta. Com Kassab interessado na vaga de vice na eventual tentativa de reeleição de Tarcísio — que não esconde preferir manter Ramuth —, o atual vice chegou a levantar a possibilidade de mudar de legenda caso não consiga um acordo com o presidente do partido. Nesse cenário, ele chegou a ser cortejado pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Como pano de fundo das conversas está a permanência de Ramuth no cargo na tentativa de reeleição de Tarcísio — algo já dado como certo até mesmo pelo Partido Liberal (PL), como mostrou a coluna, apesar de o partido ter pressionado inicialmente pela vaga.

Além disso, a relação entre Tarcísio e Kassab atravessa um momento de tensão. Os dois tiveram rusgas após as ofensivas do presidente do PSD para ampliar o número de filiados ao partido e também depois de uma declaração em que Kassab associou Tarcísio a uma postura de submissão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo aliados, no entanto, Kassab tem feito gestos de aproximação ao governador, que tende a aceitar e pacificar a situação — especialmente considerando o tamanho e a importância política do PSD no cenário nacional.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.