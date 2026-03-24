Tarcísio anuncia hoje carros da PM com reconhecimento facial e leitura de placas

Evento nesta terça-feira (17) vai divulgar pacote de medidas para a segurança pública, incluindo totens de monitoramento espalhados pela capital

Pablo Jacob/Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas durnate a Cerimônia de Entrega de Benefícios aos Municípios Paulistas. Local: Auditório Ulysses Guimarães Data: 09/12/2025



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai anunciar, nesta terça-feira (24), a implementação de câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas nas viaturas da Polícia Militar. No total, serão 1.200 carros com a tecnologia – o contingente total da frota que hoje circula entre a capital e a Região Metropolitana.

Os equipamentos de vídeo terão integração com os sistemas Muralha Paulista e Smart Sampa. A ideia é que irregularidades, como pessoas foragidas da Justiça e desaparecidos, ou veículos roubados, por exemplo, sejam identificados instantâneamente, gerando um alerta e permitindo ação policial. O investimento na instalação dessa tecnologia é de R$ 13 milhões.

Já há, na Prefeitura de São Paulo, esquema semelhante, instalado nas motos da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Fontes ouvidas pela coluna ressaltam, no entanto, que as câmeras surtem mais efeito em viaturas maiores, já que a trepidação das motocicletas dificultam a leitura – nos automóveis, elas ficam mais estáticas.

O Corpo de Bombeiros também será contemplado no anúncio, recebendo 27 viaturas, entre 11 Unidades de Transporte (UT), 10 Auto Bomba Salvamento e Resgate (ABSR), cinco Auto Bomba Salvamento (ABS) e um ônibus. Ainda haverá a entrega de 715 Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) aos bombeiros para reforçar a segurança em ocorrências de alto risco, como em incêndios e resgates.

Para a Polícia Civil, 1,5 mil pistolas da marca Glock serão distribuídas aos agentes.

Além disso, a gestão também vai divulgar a instalação de totens de monitoramento em pontos estratégicos da capital. Os totens também terão câmeras com as tecnologias, emitindo avisos e alertas para os sistemas de monitoramento em tempo real.

Há expectativa, ainda, do início de entregas do programa Moradia Segura, que prevê cartas de crédito sem juros para que policiais deixem áreas dominadas pelo crime organizado. As primeiras 1.850 inscrições devem ser divulgadas.

As novidades serão demonstradas às 10h, durante evento na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.

Como antecipou a coluna, Tarcísio prepara uma série de anúncios para a Segurança Pública para este dia, como a entrega de equipamentos e viaturas e também a apresentação de investimentos. O evento é uma resposta a pressões da categoria. Após denúncia da Jovem Pan, conversas encabeçadas pelo secretário-executivo da pasta, Coronel Henguel, resultaram nas mudanças. Na data, o anúncio oficial do envio do projeto de reajuste das polícias em 10% à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que foi antecipado pela coluna, também será feito.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.