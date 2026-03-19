Tarcísio pede aumento de 10% para polícias à Alesp

Governador antecipou envio, que estava programado para próxima terça (24)

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas no Annual Meeting XP Asset Management Local: Grand Hyatt São Paulo Data: 27/11/2025



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicou), antecipou e enviou nesta quinta-feira (19) à Alesp o pacote de valorização das forças de segurança. O principal ponto é o reajuste salarial de 10% para policiais — índice que atende à pressão da categoria por aumento em dois dígitos, como antecipado pela coluna.

Nos bastidores, o envio estava previsto para a próxima semana, mas foi acelerado após a finalização do texto. A leitura no Palácio dos Bandeirantes é de que há ambiente para tramitação em regime de urgência, o que deve encurtar o caminho até a aprovação.

O impacto fiscal estimado é de cerca de R$ 1 bilhão já em 2026, podendo chegar a R$ 1,75 bilhão nos dois anos seguintes. O governo sustenta que o reajuste — que alcança mais de 198 mil profissionais, entre ativos e inativos — não compromete as contas do estado.

O pacote enviado à Assembleia vai além do aumento. São quatro projetos de lei, incluindo a reestruturação das carreiras das polícias Militar, Civil e Científica.

Na PM, a proposta prevê o fim da graduação de soldado de segunda classe e mudanças no fluxo de promoções. Já na Polícia Civil, o novo modelo cria progressão periódica até a classe especial, permitindo que policiais cheguem ao topo da carreira em cerca de 18 anos, desde que cumpram critérios de tempo, formação e disciplina.

Com o novo reajuste, a gestão Tarcísio acumula cerca de 35% de aumento para a categoria. Considerando o reajuste concedido ainda no fim do governo Rodrigo Garcia, o ganho total chega a aproximadamente 55%.

Além disso, o governo prepara um pacote paralelo de investimentos de quase R$ 6 bilhões na segurança pública, previsto no orçamento da SSP de 2026. Estão na lista a compra de cerca de 600 viaturas, novos fardamentos e armamentos, além de reformas em delegacias, quartéis e unidades do IML.

Outro aceno à categoria é o programa Moradia Segura, que deve liberar 1.850 cartas de crédito habitacional para profissionais da segurança.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.