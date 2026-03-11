Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > Tarcísio cria assessoria da Polícia Civil para a prefeitura de SP

Tarcísio cria assessoria da Polícia Civil para a prefeitura de SP

Novo órgão atuará no assessoramento do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e de secretários, além de apoiar operações e investigações ligadas às atividades municipais

  • Por Beatriz Manfredini e Nícolas Robert
  • 11/03/2026 09h44 - Atualizado em 11/03/2026 09h51
Roberto Casimiro / Estadão Conteúdo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas ( REPUBLICANOS) e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) participam da entrega de 100 câmeras do programa Smart Sampa acopladas em motos da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar Tarcísio cria assessoria da Polícia Civil para a prefeitura de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criou uma assessoria da Policial Civil para a Prefeitura de São Paulo. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (11), foi um pedido do prefeito Ricaro Nunes (MDB) em 2023 e estabelece um elo direto e institucional entre a polícia estadual e o poder executivo municipal.

O novo órgão passa a integrar a estrutura básica da Polícia Civil, que é vinculada à Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), e será chefiado por um delegado.

A nova assessoria foi criada para dar suporte e segurança policial às ações da administração pública da cidade. As responsabilidades do órgão incluem:

Assessoramento de autoridades: prestar assistência direta e aconselhamento policial civil ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e, quando indicado por ele, aos membros das secretarias;

Acompanhamento em campo: acompanhar os agentes municipais durante o cumprimento de ações que tenham potencial para terminar na elaboração de B.O.s nas delegacias. Além disso, a assessoria poderá realizar operações externas próprias para apoiar missões da prefeitura, quando solicitada;

Inteligência e cruzamento de dados: auxiliar a prefeitura no levantamento de informações estratégicas por meio de pesquisas aos bancos de dados da Polícia Civil;

Encaminhamento de crimes: caso a prefeitura se depare com indícios de crimes durante a análise de seus processos e expedientes internos, caberá à Assessoria comunicar o caso oficialmente às unidades policiais competentes para que haja investigação;

Ponte institucional: Atuar como a principal interlocutora do município para solicitar o auxílio de outras unidades e departamentos da Polícia Civil sempre que necessário;

Comentários

