Novo órgão atuará no assessoramento do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e de secretários, além de apoiar operações e investigações ligadas às atividades municipais

Roberto Casimiro / Estadão Conteúdo Tarcísio cria assessoria da Polícia Civil para a prefeitura de SP



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criou uma assessoria da Policial Civil para a Prefeitura de São Paulo. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (11), foi um pedido do prefeito Ricaro Nunes (MDB) em 2023 e estabelece um elo direto e institucional entre a polícia estadual e o poder executivo municipal.

O novo órgão passa a integrar a estrutura básica da Polícia Civil, que é vinculada à Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), e será chefiado por um delegado.

A nova assessoria foi criada para dar suporte e segurança policial às ações da administração pública da cidade. As responsabilidades do órgão incluem:

Assessoramento de autoridades: prestar assistência direta e aconselhamento policial civil ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e, quando indicado por ele, aos membros das secretarias;

Acompanhamento em campo: acompanhar os agentes municipais durante o cumprimento de ações que tenham potencial para terminar na elaboração de B.O.s nas delegacias. Além disso, a assessoria poderá realizar operações externas próprias para apoiar missões da prefeitura, quando solicitada;

Inteligência e cruzamento de dados: auxiliar a prefeitura no levantamento de informações estratégicas por meio de pesquisas aos bancos de dados da Polícia Civil;

Encaminhamento de crimes: caso a prefeitura se depare com indícios de crimes durante a análise de seus processos e expedientes internos, caberá à Assessoria comunicar o caso oficialmente às unidades policiais competentes para que haja investigação;

Ponte institucional: Atuar como a principal interlocutora do município para solicitar o auxílio de outras unidades e departamentos da Polícia Civil sempre que necessário;

