Tarcísio dobra investida em prefeitos e tenta minar estratégia de Haddad

Após turnbinar turismo e intensificar encontros, governador de SP anuncia investimentos para estradas vicinais

Paulo Guereta / Governo do Estado de SP A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai turbinar, nas próximas semanas, as sinalizações aos prefeitos do interior do Estado de São Paulo.



A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai turbinar, nas próximas semanas, as sinalizações aos prefeitos do interior do Estado de São Paulo.

Está previsto o anúncio de um pacote de R$ 270 milhões para a pavimentação e recuperação de rodovias vicinais — aquelas que ligam áreas rurais, fazendas e comunidades menores a rodovias principais ou centros urbanos —, beneficiando cerca de 70 municípios. Os detalhes sobre a data do evento vêm sendo acertados internamente.

Fontes do Palácio dos Bandeirantes avaliam que os movimentos estão impactando diretamente os planos do pré-candidato ao governo, Fernando Haddad (PT), que vê na insatisfação de prefeitos com o governo atual uma possibilidade de crescimento político.

“Com os novos convênios e entregas sendo feitas, aquela estratégia de atacar Tarcísio via prefeitos morreu”, resumiu um interlocutor.

A liberação de novos investimentos ocorre pouco tempo depois de outro aporte, também antecipado pela reportagem, de R$ 300 milhões para o setor de turismo, beneficiando 218 cidades — área apontada como gargalo por prefeitos do interior paulista.

Além disso, cinco novas “Caravanas 3D” estão previstas até o fim de junho. Como mostrou com exclusividade a coluna, as agendas devem ocorrer em Bauru, Vale do Ribeira, Grande São Paulo, Ribeirão Preto e na região Central.

O governo estadual mudou o formato desses encontros — nos quais o governador, ao lado de secretários, percorre cidades de uma mesma região — justamente para ampliar a proximidade com prefeitos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.