Valdemar confirma anúncio ao Senado em SP entre 7 e 10 dias; André do Prado é dado como certo

Partido espera conversa de Eduardo com Mário Frias para selar acordo; ala ideológica do PL resiste ao presidente da Alesp

Reprodução/Youtube/JovemPanNews Presidente do PL, Valdemar Costa Neto



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou, em entrevista exclusiva à coluna, que o nome do candidato do partido ao Senado por São Paulos será anunciado dentro dos próximos sete a dez dias. “Dentro de uma semana, dez dias, o Eduardo [Bolsonaro, ex-deputado federal] vai decidir quem será o candidato. Nós estamos aguardando, já que o Eduardo – quando fazemos pesquisas ainda é ele quem tem muito voto, ele quem vai decidir. Precisamos tomar um rumo”, afirmou.

Apesar de questionado, Valdemar evitou confirmar o nome do escolhido, se limitando a dizer, sobre a viagem que fez com André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que o encontro foi muito bom e que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um forte entusiasta da candidatura.

Internamente, no entanto, a direita em São Paulo já dá o nome de André como certo. Aliados falam em números como “80% a 98% de chances”. O que falta para o anúncio final, segundo interlocutores, é a conversa do deputado federal Mário Frias (PL) com Eduardo. Até os últimos dias, Frias era o preferido do filho do ex-presidente para concorrer à VAGA. Aulixiares do PL apontam que a viagem que Mário fará aos EUA para visitar Eduardo, nos próximos dias, será crucial: ele deve ser avisado, ali, que não vai concorrer.

No início da semana, a Jovem Pam atecipou que o sentimento era que o filho do ex-presidete Jair Bolsonaro, considerado “dono da vaga”, poderia ser “convencido” dessa decisão. O nome do presidente da Alesp vem sendo ventilado com timidez desde o meio de março, mas ganhou força nas últimas semanas.

Uma ala do PL, no entanto, já se prepara para o embate: o grupo mais ideológico da sigla, ligado diretamente ao bolsonarismo, já se articula para atacar André do Prado. A saída encontrada é apoiar apenas um dos candidatos da chapa majoritária, o deputado federal Guilherme Derrite (PP), visto como ideológico, e o deputado federal Ricardo Salles (NOVO), que não concorre vinculado à chapa do PL em São Paulo, vinculada à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. Dessa forma, o objetivo seria “escantear” o presidente da Alesp.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.