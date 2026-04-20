Eduardo pode ser convencido de André do Prado no Senado, dizem aliados

Avaliação é que indicação do presidente da Alesp na vaga pode ampliar engajamento de Tarcísio na campanha de Flávio; André está nos EUA desde domingo (19)

Pedro França / Agência Senado e Divulgação / Alesp Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o presidente da Alesp, André do Prado (PL)



A direita em São Paulo acredita que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) pode ceder e topar indicar ao Senado o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), que está nos Estados Unidos desde domingo (19) justamente para se encontrar com o filho do ex-presidente. A avaliação é que o gesto faria com que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mergulhasse mais de cabeça na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Aliados próximos de Flávio tem dito nos bastidores que Tarcísio ainda não trabalhou em prol de Flávio como poderia. Alguns citaram à Jovem Pan que o governador teria prometido organizar almoços e jantares com empresários, por exemplo, para aproximar o setor e a Faria Lima do filho do ex-presidente, o que ainda não aconteceu. Outros entendem que o chefe do Executivo paulista já poderia ter colocado Flávio em palanques e eventos. Por isso, uma chapa que agrade a Tarcísio, que encabeça a eleição com boa aprovação em São Paulo, é vista como importante.

Como tem mostrado pesquisas de intenção de voto, o governador tem pontuado bem em indicies com a população, o maior colégio eleitoral do país. O estado é visto como crucial para uma alavancada de Flávio.

Como antecipou a coluna com exclusividade, a segunda viagem de Andre do Prado foi planejada. O objetivo é realmente se tornar uma possibilidade viável para a segunda vaga ao Senado no estado. A primeira está com o deputado federal Guilherme Derrite (PP), a quem Tarcísio atribui que os votos mais bolsonaristas se destinarão. O governador chegou a defender um segundo nome mais ao centro para Jair Bolsonaro, e a opção pelo presidente da Alesp passou a ser considerada após a vaga de vice na chapa de Tarcísio deixar de ser uma possibilidade.

Enquanto André e Eduardo conversam nos Estados Unidos, outro cotado para a vaga, o deputado federal Mário Frias (PL), também deve desembarcar em solo norte-americano nos próximos dias. O PL quer resolver o assunto agora, entre o fim de abril e o início de maio. A decisão final é de Eduardo, considerado “dono” da vaga, já que a disputa, originalmente, seria dele.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.