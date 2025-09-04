Comissão de Agricultura aprova marco temporal para demarcação de terras indígenas
Proposição reafirma que terras indígenas são apenas as ocupadas na data da promulgação da Constituição
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
MATHEUS W ALVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/06/2023 Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) aprova o Projeto de Lei nº 6.093/2023, que trata do Marco Temporal
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.