Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Comissão de Agricultura aprova marco temporal para demarcação de terras indígenas

Comissão de Agricultura aprova marco temporal para demarcação de terras indígenas

Proposição reafirma que terras indígenas são apenas as ocupadas na data da promulgação da Constituição

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Bruno Pinheiro
  • 04/09/2025 10h49
  • BlueSky
MATHEUS W ALVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/06/2023 Protesto de indígenas contra o marco temporal realizado na Esplanada dos Ministérios Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) aprova o Projeto de Lei nº 6.093/2023, que trata do Marco Temporal

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >