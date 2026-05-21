Republicanos quer Cleitinho presidente; pesquisa vai balizar decisão do senador

Cleitinho, por ora, não se manifestou sobre o assunto e, de acordo com pessoas próximas, só o fará após ter os números da pesquisa em mãos

Reprodução/TV Sernado O senador Cleitinho em plenário



O Republicanos deve encomendar nos próximos dias uma pesquisa de opinião para sondar a viabilidade do nome do senador Cleitinho Azevedo (MG) como pré-candidato à Presidência da República em 2026. A informação foi confirmada à Jovem Pan por interlocutores ligados ao senador e à cúpula do partido, em Brasília.

A iniciativa, segundo essas fontes, partiu do próprio Republicanos e não do parlamentar mineiro. O partido estaria animado com a possibilidade de lançar candidatura própria ao Palácio do Planalto, em meio aos escândalos que têm desgastado o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), considerado um dos herdeiros políticos do bolsonarismo.

Cleitinho, por ora, não se manifestou sobre o assunto e, de acordo com pessoas próximas, só o fará após ter os números da pesquisa em mãos. O senador mantém o foco na disputa pelo governo de Minas Gerais, estado que considera sua prioridade política para o próximo ciclo eleitoral.

Apesar da cautela do parlamentar, o clima no Republicanos é de otimismo. Dirigentes do partido acreditam que uma candidatura própria à Presidência pode fortalecer a legenda nacional e ampliar seu espaço nas negociações da eleição de 2026.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.