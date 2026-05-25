Caso Vorcaro trava rodada de Flávio Bolsonaro com o mercado em SP
Na leitura interna do grupo de apoiadores financeiros, é preciso esperar para ver se haverá um próximo vazamento
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tinha pelo menos quatro encontros marcados com empresários em São Paulo na última quinta-feira, na semana seguinte à divulgação, pelo The Intercept, de áudios que apontam a proximidade do parlamentar com Daniel Vorcaro.
O titular desta coluna apurou que um dos compromissos era com o presidente de um dos maiores bancos de controle privado do país. A proposta da rodada era capitalizar apoio financeiro ao projeto presidencial do filho 02.
Fontes próximas ao núcleo duro da pré-campanha confirmaram à Jovem Pan que esses investidores e empresários sinalizaram que o momento não é dos melhores para tratar do assunto. Os encontros foram adiados.
Na leitura interna do grupo de apoiadores financeiros, é preciso esperar para ver se haverá um próximo vazamento. O recado, em bom português, é que o compromisso do setor empresarial não é com um nome político, mas com o país.
A parlamentares da oposição, a interlocutores do mercado financeiro e a integrantes da própria pré-campanha, Flávio tem repetido que não há mais nada a ser revelado capaz de desgastar o projeto.
Na estrada que o senador tenta pavimentar, porém, o sinaleiro segue em amarelo.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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