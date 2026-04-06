Deputado quer saber o que o governo fez com dinheiro apreendido do crime organizado

Para Messias Donato, não basta divulgar números de apreensões — é preciso mostrar quanto voltou para o Estado e quais resultados concretos foram obtidos no combate ao crime transnacional

Bruno Spada/Câmara dos Deputados O documento foi protocolado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara em 23 de março.



O deputado federal Messias Donato (União Brasil-ES) apresentou requerimento de informação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública cobrando transparência sobre o destino dos recursos apreendidos em operações contra o crime organizado transnacional. O documento foi protocolado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara em 23 de março.

A movimentação ocorre em ano eleitoral. Governo e oposição já entenderam que o eleitor está de olho na segurança pública — e a disputa de 2026 passa, em grande medida, pelo debate sobre violência, crime organizado e fronteiras.

No requerimento, Donato quer saber quanto foi apreendido entre 2019 e 2026, quanto foi destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pública e como esses recursos foram aplicados em equipamentos para a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O parlamentar também cobra detalhes sobre o uso de inteligência artificial no monitoramento de facções e sobre acordos internacionais para repatriação de ativos bloqueados no exterior.

Para o deputado, não basta divulgar números de apreensões — é preciso mostrar quanto voltou para o Estado e quais resultados concretos foram obtidos no combate ao crime transnacional.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.