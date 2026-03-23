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Donato sobre domiciliar de Bolsonaro: ‘A prisão foi um erro desde o início’

Deputado federal considerou a decisão como um ‘marco’; parecer favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi emitido nesta segunda-feira (23)

  • Por Bruno Pinheiro
  • 23/03/2026 16h20
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Bruno Spada/Câmara dos Deputados O deputado federal Messias Donato, do Republicanos O deputado federal Messias Donato, do Republicanos

O deputado federal Messias Donato (União Brasil-ES) reagiu ao parecer favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro emitido nesta segunda-feira (23) pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco. Para o parlamentar, a decisão confirma o que a oposição sempre defendeu.

A decisão do PGR é um marco. Mostra que essa prisão foi um erro desde o início. Bolsonaro não deveria estar preso — e o Brasil sabe disso”, afirmou Donato. “A domiciliar é um avanço, mas o correto é a liberdade, porque não houve crime.”

A declaração reflete o tom do campo bolsonarista no Congresso, que leu o parecer de Gonet como uma sinalização de que a condenação do ex-presidente é politicamente insustentável. A decisão final, no entanto, ainda cabe ao ministro Alexandre de Moraes, relator da Execução Penal nº 169 no STF, que não referendou o posicionamento da PGR.

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*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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