Donato sobre domiciliar de Bolsonaro: ‘A prisão foi um erro desde o início’

Deputado federal considerou a decisão como um ‘marco’; parecer favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi emitido nesta segunda-feira (23)

Bruno Spada/Câmara dos Deputados O deputado federal Messias Donato, do Republicanos



O deputado federal Messias Donato (União Brasil-ES) reagiu ao parecer favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro emitido nesta segunda-feira (23) pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco. Para o parlamentar, a decisão confirma o que a oposição sempre defendeu.

“A decisão do PGR é um marco. Mostra que essa prisão foi um erro desde o início. Bolsonaro não deveria estar preso — e o Brasil sabe disso”, afirmou Donato. “A domiciliar é um avanço, mas o correto é a liberdade, porque não houve crime.”

A declaração reflete o tom do campo bolsonarista no Congresso, que leu o parecer de Gonet como uma sinalização de que a condenação do ex-presidente é politicamente insustentável. A decisão final, no entanto, ainda cabe ao ministro Alexandre de Moraes, relator da Execução Penal nº 169 no STF, que não referendou o posicionamento da PGR.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.