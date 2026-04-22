Flávio Bolsonaro faz aceno ao agro e promete simplificar o Plano Safra

O pré-candidato ao Planalto visitou feira agropecuária em meio à crescente insatisfação do setor com o governo federal

Bruno Pinheiro/Jovem Pan Flávio Bolsonaro faz movimento em busca de apoio do setor agropecuário



O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), visitou nesta quarta-feira (22) a feira agropecuária Norte Show, em Sinop, no norte de Mato Grosso. Na ocasião, o parlamentar prometeu, se eleito, simplificar o acesso ao Plano Safra, além de juros mais baixos, mas sem entrar em detalhes.

“Nós vamos ser um governo com responsabilidade fiscal, por consequência, a tendência é que os juros baixem bastante, porque o Brasil precisa financiar quem quer empreender e eu quero me comprometer com isso”, declarou Flávio.

O pré-candidato falou também sobre reservas indígenas. O senador disse que se compromete com a causa, mas afirmou que, se depender de um eventual governo seu, não haverá demarcações em Mato Grosso. Segundo Flávio, a “vocação” do estado é a produção.

“Vamos de fato respeitar a autonomia dos povos indígenas para que eles decidam o que tem que ser feito na sua terra, se tem que ser plantação, se tem que ser exploração mineral, óbvio com toda responsabilidade, inclusive ambiental”, acrescentou.

Aceno ao agro

Ao participar da feira agropecuária, Flávio repete o movimento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em buscar apoio do setor. Antes de embarcar para Sinop, o parlamentar registrou a chegada ao Aeroporto de Brasília com a camiseta verde estampada com a frase “o agro é top”. Depois, o senador apareceu com uma nova peça com a frase “o futuro nasce do campo”.

Do outro lado, o agro segue de olho em quem chega com propostas e é um dos setores mais disputados da próxima eleição. Insatisfeitos com o governo federal, os produtores reclamam de falta de diálogo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, crédito caro e ausência de políticas que atendam quem está “na ponta”: o agricultor que planta, colhe e exporta o produto que sustenta o superávit comercial do país.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.