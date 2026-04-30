Flávio Bolsonaro vê Senado retomando independência e afirma: ‘Lula não tem mais articulação no Congresso’

Em entrevista exclusiva com Bruno Pinheiro, apresentador da Jovem Pan, senador e pré-candidato à Presidência falou sobre as últimas derrotas do governo Lula no Senado

Flávio Bolsonaro Senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ)



O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), celebrou nesta quinta-feira (30) as últimas decisões do Senado, que impôs derrotas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Fico feliz do Senado voltar a dar uma sinalização para sociedade que ele vai conseguir resgatar sua independência e autonomia.”, disse Flávio, em entrevista exclusiva ao Bruno Pinheiro, apresentador da Jovem Pan.

Para o senador, os últimos acontecimentos – rejeição de Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e a não aprovação do veto do presidente ao PL da Dosimentria – mostram que o governo Lula acabou e “não tem mais nenhuma condição de articulação política no Congresso Nacional”.

Na quarta-feira (29), o Senado rejeitou a indicação de Lula para ministro do STF. O mandatário tinha apostado em Jorge Messias, advogado-geral da União (AGU), para o cargo. Entretanto, ele foi rejeitado por 42 votos contra, 34 a favor e uma abstenção, se tornando o primeiro nome a não ser aprovado para o cargo desde 1894.

“Ninguém tinha a medição certa que houvesse 42 votos contra ele e apenas 34 votos a favor, foi um placar bastante elástico, refletiu muito, não o Messias, mas esse momento que o Brasil ta passando”, comentou Flávio Bolsonaro, que declarou que o próximo presidente tem que ter um perfil que “atenda aos requisitos legais, tenha bastante conhecimento jurídico e que tenha a viabilidade de passar no Senado”.

Nesta quinta-feira (30), mais um revés para o presidente. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao PL da Dosimetria, projeto que diminui as penas aplicadas a condenados por tentativa de golpe de Estado e por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A decisão beneficiará o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a diminuição de sua pena.

Na entrevista ao Bruno Pinheiro, realizada antes da votação no Senado sobre o PL da Dosimetria, Flávio já havia informado que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é seu pai, ficaria feliz com os revéses de Lula. “Certamente vai esta muito feliz pela vitória que estivemos ontem, para barrar mais um amigo de Lula, e certamente vai ficar muito feliz caso a gente consiga derrobar a Dosimetria”, declarou.

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*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.