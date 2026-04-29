Flávio escala oposição para o futebol no mesmo horário em que Senado decide Messias

Convite, enviado a deputados federais, destaca que a partida será em campo de grama e já circula acompanhado de uma lista de presença com mais de 23 parlamentares

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou parlamentares da oposição para um jogo de futebol



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou parlamentares da oposição para um jogo de futebol marcado para as 21h desta quarta-feira (29), em Brasília. O convite, enviado a deputados federais, destaca que a partida será em campo de grama e já circula acompanhado de uma lista de presença com mais de 23 parlamentares confirmados.

A iniciativa tem como pano de fundo a aproximação entre os aliados durante o período de articulação para as eleições presidenciais.

O rachão, no entanto, coincide com a votação no plenário do Senado da indicação de Jorge Messias para o cargo em apreciação pela Casa. A sobreposição de horários deve reduzir o quórum da oposição na sessão.

O ministro da Defesa, José Múcio, disse que a iniciativa de Flávio Bolsonaro não irá afetar a votada. “Todos os senadores são responsávei”, declarou ao informar que a sessão não ficará vazia. Ja o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que fará gol no time de Flavio. “Eu deveria jogar, mas declarou que, depois das 22 horas quando a gente votar, eu vou fazer gol no time de Flávio”, declarou.

Sabatina de Messias

O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, teve sua indicação ao STF aprovada nesta quarta-feira (29) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado após sabatina. Foram 16 votos a favor e 11 contra.

A sessão teve início pouco depois das 9h da manhã, em Brasília. Os questionamentos a Messias foram concluídos às 17h46.

A expectativa geral era de que o AGU fosse aprovado para a vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso, mesmo com a movimentação nas últimas semanas da oposição ao governo do presidente Lula (PT) para barrar a indicação.

Agora, a indicação de Messias precisa ser referendada por pelo menos 41 senadores no Plenário da Casa Alta.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.