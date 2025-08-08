Hugo Motta erra ao citar estado de Zé Trovão em representação

Presidente da Câmara dos Deputados listou o parlamentar do PL como representante de Pernambuco, mas, na verdade, ele foi eleito por Santa Catarina

Zé Trovão (de chapéu, do lado esquerdo da mesa) participou do motim da oposição na Câmara dos Deputados



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), cometeu um erro geográfico nesta sexta-feira (8) na representação enviada à Corregedoria da Casa com os pedidos de afastamento, por até seis meses, de 14 deputados da oposição que participaram de uma ocupação no Congresso Nacional e de uma deputada acusada de agressão.

Ao citar o deputado Zé Trovão, o documento aponta que o parlamentar é do estado de Pernambuco, mas, na verdade, ele é representante de Santa Catarina. Veja o documento:

O parlamentar participou da obstrução liderada pela oposição e permaneceu na mesa da presidência até a chegada de Hugo Motta para iniciar a sessão. Antes de liberar o acesso, Trovão transmitiu o bloqueio em live nas redes sociais. As imagens também foram usadas pela Secretaria Geral da Mesa para pedir as suspensões.

Os oposicionistas são, em sua maioria, do Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, participaram da ocupação da Mesa Diretora da Câmara, obstruindo a retomada dos trabalhos legislativos. Já a deputada do PT Camila Jara é acusada de agredir o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). As medidas precisam ser votadas pelo Conselho de Ética da Casa.

