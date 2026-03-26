Mauro Mendes renuncia ao governo de Mato Grosso para disputar o Senado

A decisão, segundo Mendes, foi tomada após consultas à família, a aliados e a lideranças políticas do estado

Mayke Toscano/Secom-MT Governador Mauro Mendes participa da inauguração das novas instalações do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos



O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira (26) que deixará o cargo em 31 de março para viabilizar sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de outubro. O vice-governador Otaviano Pivetta assume o Executivo estadual na mesma data, em cerimônia de posse marcada para as 16h.

A decisão, segundo Mendes, foi tomada após consultas à família, a aliados e a lideranças políticas do estado. A primeira-dama Virginia Mendes foi citada pelo governador como peça central na definição do caminho.

Mendes governa Mato Grosso há sete anos e três meses e deixa o cargo afirmando ter encontrado um estado em colapso fiscal e entregado uma gestão equilibrada. “Pegamos um estado quebrado, com salários atrasados, obras paradas e sem credibilidade”, disse em pronunciamento. A avaliação é contestada por parte da oposição, que questiona os critérios das comparações utilizadas pelo governador.

Entre os números citados por Mendes estão a pavimentação de mais de 7 mil quilômetros de rodovias, a melhora no ranking nacional de educação — do 22º para o 8º lugar, segundo o governo — e a entrega de dois dos seis hospitais previstos na gestão. O estado também registrou queda nos índices de desemprego e de desigualdade de renda, de acordo com dados do Executivo estadual.

Pivetta, que esteve ao lado de Mendes desde o início da gestão, foi prefeito de Lucas do Rio Verde por três anos antes de assumir a vice-governadoria. Mendes o descreveu como preparado para dar continuidade ao trabalho.

No Senado, o ex-governador pretende atuar na área de segurança pública e na revisão de leis federais que, segundo ele, “emperram o estado e o país”. “Acredito que chegou a hora de fazer mais do que criticar e cobrar”, afirmou.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.