Ministro de Lula defende internet de Elon Musk e arma de fogo para o campo

‘Ao ter a capacidade de pensar que aquele produtor em casa possui uma arma de fogo, isso é para sua defesa pessoal e do seu patrimônio, além de ser necessário’, disse Carlos Fávaro

Guilherme Martimon/MAPA Carlos Fávaro defendeu, ainda, uma linha de crédito pelo BNDES para a instalação da internet via satélite



Durante audiência na comissão de agricultura da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (28), cobrado pelos parlamentares sobre segurança e comunicação para o campo, o ministro Carlos Fávaro defendeu que o produtor rural tenha em sua residência uma arma de fogo. “Eu defendo publicamente a necessidade de que o proprietário rural precise e possa ter uma arma de fogo, para que, se o bandido ou o criminoso souber que ele está desarmado, ele já esteja refém por natureza. Ao ter a capacidade de pensar que aquele produtor em casa possui uma arma de fogo, isso é para sua defesa pessoal e do seu patrimônio, além de ser necessário”, defendeu Fávaro.

Fávaro também respondeu a um pedido feito pelo deputado capixaba Evair de Mello (PPES) e defendeu o uso da internet via satélite, hoje mais conhecida no mercado brasileiro como Starlink, a internet do empresário Elon Musk, aliado do governo americano e alvo de críticas do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Fávaro não apenas defendeu a aquisição do equipamento para o setor rural, mas também defendeu uma linha de crédito pelo BNDES para a instalação da internet via satélite.

“Mais que isso, há a necessidade da conectividade no campo, para que ele possa acionar as forças policiais. Por exemplo, eu tenho Starlink nas propriedades da minha família; não é tão caro assim e é uma ferramenta muito importante. A partir de 2023, o BNDES começou a operacionalizar os recursos do FUST, fundo exatamente para comunicação, e eu vou sugerir ao presidente Mercadante que crie uma linha com a subvenção necessária para que os pequenos brasileiros possam ter acesso a uma linha de crédito para que possam comprar internet via satélite”, concluiu Fávaro.

Auxiliares do presidente Lula estiveram em Pequim com a expectativa de avançar nas negociações com a chinesa SpaceSail, concorrente direta da companhia americana liderada pelo bilionário. O objetivo do governo é avançar em um acordo assinado em novembro do ano passado, quando o presidente da China, Xi Jinping, esteve no Brasil.

O termo previu um estudo sobre a demanda de internet via satélite em localidades do Brasil onde a infraestrutura de fibra óptica não chega, particularmente em zonas rurais e na Região Norte. A partir do mapeamento, seria feita uma análise de parcerias para soluções conjuntas de inclusão digital. A aproximação com a empresa chinesa é a principal estratégia da gestão Lula para tentar frear a influência das antenas de Musk no território brasileiro.

