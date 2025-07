Motta cancela comissões da Câmara por esforço em votações no plenário

A suspensão temporária das atividades das comissões é uma estratégia para evitar dispersão e priorizar o debate em torno de temas de relevância antes do recesso parlamentar

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Decreto assinado por Motta suspende reuniões das comissões permanentes nos dias 16 e 17 de julho de 2025



Em um decreto assinado na noite desta terça-feira (15) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi determinada a suspensão das reuniões das comissões permanentes nos dias 16 e 17 de julho de 2025. Essa decisão, fundamentada no artigo 16 do Regimento Interno da Casa, ressalta a importância de supervisionar os trabalhos legislativos e manter a ordem no Plenário, especialmente em períodos críticos para a votação de proposições de relevante interesse nacional.

A medida visa assegurar que os deputados estejam plenamente disponíveis para discutir e deliberar sobre questões essenciais para o país. Com o cancelamento de qualquer convocação de reuniões de comissões nesse período, a expectativa é que a Casa possa concentrar esforços nas votações, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e que decisões importantes sejam tomadas de forma eficaz.

Essa iniciativa do presidente Hugo Motta é chamada de esforço concentrado para otimizar o funcionamento da Câmara dos Deputados. A suspensão temporária das atividades das comissões é uma estratégia para evitar dispersão e priorizar o debate em torno de temas de relevância antes do recesso parlamentar.

