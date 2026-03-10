Presidente do Novo descarta Zema como vice e garante: ‘candidatíssimo à presidência’

Eduardo Ribeiro defende múltiplos candidatos da direita em 2026 e revela acordo tácito para apoio mútuo no segundo turno

Jovem Pan O presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, em entrevista ao Direto ao Ponto da Jovem Pan nesta segunda-feira (9).



O presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, descartou nesta semana qualquer possibilidade de Romeu Zema figurar como vice de Flávio Bolsonaro em 2026. Em entrevista ao Direto ao Ponto da Jovem Pan nesta segunda-feira (9), ele foi categórico: “O Novo tem um projeto de lançar o governador Romeu Zema candidato e candidato até o fim. Candidatíssimo à presidência da República.”

Ribeiro defendeu uma estratégia de múltiplos candidatos da direita no primeiro turno, citando o Chile como modelo. Para ele, mais nomes no campo conservador significam mais votos retirados do PT. “Quanto mais candidatos, melhor”, resumiu, alertando que a queda atual do governo nas pesquisas não garante vitória. “O PT sabe usar a máquina. Vai vir pacote de benesses, vai vir todo quanto é tipo de intervenção.”

O dirigente revelou ainda um entendimento informal entre os pré-candidatos da direita: quem chegar ao segundo turno receberá apoio dos demais. “Se o Flávio for ao segundo turno, receberá o apoio do Zema. Se o Zema for, receberá o apoio do Flávio e de todos os outros. Somos todos na mesma trincheira.”

Ao ser informado de que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, havia dito que “Zema é cotado para tudo, ele é muito bom”, Ribeiro afirmou ter ficado “lisonjeado” e atribuiu o reconhecimento ao histórico de gestão do governador, que segundo ele recebeu Minas Gerais “completamente destruída” pelo PT e nos últimos sete anos captou mais de meio trilhão de reais para o estado.

