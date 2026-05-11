Uma nova fase da maternidade?

O ninho vazio é a fase em que os filhos saem de casa e a mãe precisa reorganizar a rotina, a identidade e até a forma de amar. O que pouca gente diz é que essa mudança pode doer, mas também aliviar.

Unsplash/ Nathan Dumlao Para muitas mães, a mudança aparenta ser no espaço físico, mas é na identidade



O ninho vazio não é apenas uma casa silenciosa. É quando a rotina, antes marcada por presença, cuidado e preocupação diária, perde a antiga forma. Para muitas mães, a mudança aparenta ser no espaço físico, mas é na identidade. Durante anos, ela foi chamada, procurada, interrompida, necessária. De repente, precisa descobrir quem é quando já não precisa responder por tudo o tempo todo. A maternidade existe, mas o expediente integral perdeu o crachá.

Começa em detalhes pequenos. Ela comprou a Nutella que agora, passou a ficar lacrada na despensa. Deixa de perceber as meias no chão, um boné na mesa de jantar ou a toalha em cima da cama. Vai ao mercado e já não vê sentido comprar 30 ovos, 2 kg de carne e o miojo que os filhos adoravam. Escuta um barulho no corredor e, por um segundo, espera que seja ele chegando. Não é. A casa não fica apenas silenciosa. Fica estranha, como se tivesse sobrado espaço demais para uma mulher que passou anos sem caber na própria agenda.

Até a bagunça tinha função. Irritava, mas confirmava a vida acontecendo ali. Curiosamente, bagunça de filho é uma das poucas desordens que a saudade depois tenta romantizar. Então o filho sai. E o silêncio aparece no almoço, no sofá, na mesa grande demais, no fim de semana que perdeu a expectativa: será que está tudo bem?

É aí que aparece a parte mais desconfortável: o vazio dói, mas nem sempre dói o tempo todo. Algumas mães sentem saudade da casa cheia, mas também experimentam alívio por não precisarem estar disponíveis a cada minuto. Sentem falta da rotina, mas percebem descanso em não carregar tantas demandas invisíveis. Estranham o quarto parado, mas descobrem prazer em sentar no sofá sem interrupção, dormir melhor, sair sem se preocupar qual horário vai voltar e se o filho vai conseguir comer caso ela decida esticar para um happy hour.

Logo depois vem a culpa: “Será que me tornei uma mãe ruim porque estou bem?”

“Sentir leveza significa que amei menos?”

Não. Significa apenas que a vida emocional é mais honesta do que os papéis perfeitos que tentamos representar.

O ninho vazio não é uma doença. É uma transição emocional. Estudos recentes descrevem essa fase como mudança de papel, identidade, rotina e vínculo. A mãe não perde o filho, mas perde a versão da maternidade em que era necessária o tempo todo. Antes, ela sabia o que faltava na geladeira, qual comida ele gostava, se chegou bem, se os pijamas estão velhos, se algo o deixou triste durante o dia. Agora, precisa aprender uma nova forma de amar: menos controle, mais confiança. Menos administração, mais presença.

O problema é que muitas mulheres foram educadas para acreditar que uma boa mãe deve sentir apenas saudade, entrega e disponibilidade. Como se gostar da própria liberdade fosse traição. Como se descansar fosse egoísmo. Como se cozinhar o que gosta, transformar um quarto ou passar um domingo em paz fosse prova de que ama menos. Aparentemente, para certas expectativas sociais, mãe boa é aquela que só descansa depois que vira lembrança de família.

Não é.

Às vezes, a culpa não aparece porque a mãe errou. Ela aparece porque a mãe finalmente se colocou na própria lista de prioridades.

O Harvard Study of Adult Development, uma das pesquisas mais longas sobre vida adulta, mostra que bons vínculos estão entre os fatores mais importantes para saúde, felicidade e envelhecimento com qualidade. Isso ajuda a olhar para o ninho vazio sem caricatura. O problema não é o filho sair de casa. O problema é a mãe ficar sem outros vínculos vivos para sustentar a própria identidade.

Lidar bem com essa fase não é fingir que não dói. É sentir a saudade sem fazer dela uma prisão. Se antes ela pensava no almoço que o filho mais gostava, agora pode pensar no que gosta e no que precisa comer para ter saúde. Montar um cardápio, preparar marmitas para dias de cansaço e deixar alimentos práticos disponíveis parece pequeno, mas não é. Até a marmita pode virar um manifesto silencioso de autoestima.

A casa também pode ajudar. Criar um espaço de leitura, mudar os móveis da sala, arrumar a cozinha para uma nova rotina. Não para apagar os filhos. Mas para não transformar a casa em museu da saudade. Memória é afeto. Casa congelada é prisão.

A maternidade inteira é feita de separações. O bebê sai do colo. A criança entra na escola. O adolescente fecha a porta do quarto. O adulto sai de casa. Agora, quem precisa crescer também é a mãe. A mulher que existia antes dos filhos não volta igual. A mãe que viveu anos em função da rotina familiar também não permanece igual. Surge uma terceira versão: uma mulher marcada pela maternidade, mas ainda capaz de desejar, escolher, descansar, se cuidar e pertencer a si mesma.

O filho sair de casa pode ser uma prova de que algo deu certo. Ele saiu porque cresceu, ganhou mundo, construiu autonomia. A independência do filho não diminui a mãe. Confirma que aquele vínculo amadureceu.

O grande desafio é permitir que o filho tenha a própria vida sem transformar isso em abandono, e permitir que a mãe tenha uma nova vida sem transformar isso em culpa. Porque a casa pode ficar mais silenciosa. Mas silêncio também pode ser descanso. O susto não é o filho ter ido embora. O susto é perceber que, depois de tantos anos cuidando de alguém, essa mulher ainda está ali.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.